Криминальная полиция задержала двух работников VKG по подозрению во взяточничестве

Сотрудники бюро коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции 5 июля задержали по подозрению в получении взяток двух руководителей среднего звена дочерних предприятий Viru Keemia Grupp — главу отдела ремонта электростанций VKG Energia OU и главу отдела эксплуатации VKG Soojus AS.

Согласно подозрениям, 52-летний Сергей и 48-летний Вячеслав злоупотребляли служебным положением, неоднократно принимая взятки за то, чтобы тендеры выигрывали определенные предприниматели. Взятки давались как наличными деньгами, так и в форме услуг. Подозрение в даче взяток предъявлено одному члену правления фирмы, а второму предъявлено подозрение в подделке документа.

В помещениях VKG и фирм прошел обыск. Были задержаны оба сотрудника VKG, а также член правления фирмы. После первичных следственных действий мужчин освободили. VKG расторгла трудовые отношения с подозреваемыми сотрудниками.

По словам главы бюро коррупционных преступлений Мати Омблера, выявление коррупции в частном секторе все чаще оказывается в поле зрения полиции. "Выявление коррумпированных сотрудников частного сектора позволяет препятствовать распространению коррупционных практик и заключению вредных сделок, а также гарантировать честную конкуренцию. Мы благодарим внутренний контроль VKG за эффективную работу, а руководство — за нулевую терпимость к коррупции. Внутренний контроль играет в предпринимательстве важную роль в выявлении мошенничеств и коррупции и предупреждении потенциального ущерба, мы советуем фирмам активно применять профилактические меры", - добавил Омблер.

По словам прокурора по особо важным делам Вируской окружной прокуратуры Калмера Каска, в делах о коррупции неважно, какую выгоду кто-либо получает нечестным путем. "Прежде всего важно, чтобы законы соблюдались и люди не путали свой кошелек с кошельком фирмы. Нужно подчеркнуть, что коррупция достойна осуждения и в частном секторе", - добавил Каск.

По словам председателя правления Viru Keemia Grupp Ахти Асманна, руководство концерна считает коррупционную деятельность недопустимой и убеждено, что соблюдение принципов честной конкуренции является фундаментом для любого бизнеса. "Степень вины подозреваемых установит суд, но для нас это является достаточным основанием для утраты доверия и расторжения трудового договора. Мы придерживаемся нулевой толерантности в отношении подобной противоправной деятельности. Благодарим сотрудников бюро коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции за продолжительное и конструктивное сотрудничество", - сказал Асманн.

Предварительное следствие проводит бюро коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции под руководством Вируской окружной прокуратуры.