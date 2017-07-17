У правительства денег для Ида-Вирумаа нет

Правительство до сих пор не обсудило Ида-Вирумааскую программу, поскольку министры все еще не пришли к единому мнению, из каких источников должны поступать деньги на ее осуществление — план направить в Ида-Вирумаа средства налогов на загрязнение оказался похоронен на ближайшие годы.

В пятницу, 14 июля, на Северо-Восток Эстонии приезжал новый министр госуправления Яак Ааб, который сказал местным руководителям, что в ближайшие годы финансирование программы развития региона с помощью средств, полученных от сланцевой промышленности, невозможно, так как у правительства нет единого мнения по этому вопросу, и программа находится в списке ожидания, пишет "Северное побережье".

В коалиционном договоре было прописано, что уезд получит дополнительные инвестиции. Обсуждался вопрос, что деньги изыщут за счет перераспределения природоохранных налогов. Речь шла о 20 млн евро.

По словам Ааба, природоохранные налоги идут на проекты фонда Инвестиций в окружающую среду (KIK), и взять их оттуда невозможно.