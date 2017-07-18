Житель Пскова решил наладить поставки контрабандных сигарет в Эстонию с помощью беспилотника

Российские пограничники ночью 16 июля задержали в районе Печор недалеко от границы мужчину, переправлявшего с помощью беспилотника сигареты в Эстонию.

Контрабандистом оказался житель Пскова. Ночью 16 июля запустил беспилотный летающий аппарат с первой связкой сигарет, переправил их через границу и собирался отправить еще одну партию, но был задержан пограничниками, сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на пограничное управление РФ.

Было обнаружено 1260 пачек сигарет, предварительно расфасованных и готовых к переправе через границу. Контрабандиста задержали.