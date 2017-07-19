Эстонских политиков признали самыми прозападными в Европе

Авторитетный аналитический центр — Европейский совет по международным отношениям (англ. European Council on Foreign Relations, ECFR), на основе изучения позиций эстонских парламентских партий отнес Эстонию к числу наиболее прозападных стран Европы.

Последующие позиции за Эстонией занимают Словения, Великобритания и Португалия.

Прозападные настроения также сильны в политических кругах Голландии, Бельгии, Германии, Испании, Румынии и Дании. Меньше прозападные настроения проявляются в политических кругах таких стран как Мальта, Польша, Швеция и Италия, а еще слабее они во Франции, Финляндии и Чехии.

Наиболее сильное антизападное настроение отмечено в политических кругах Болгарии и Словакии, а доминирующим оно является в Греции, Австрии и Венгрии, считают эксперты ECFR.

Европейский совет по международным отношениям оценил позиции 181 партии в странах ЕС по таким вопросам как европейская интеграция, либерализм, отделение религии от государства, положение в сфере безопасности, трансатлантические связи, свободная торговля, глобализация, отношения с Россией и санкции против нее, поддержка Украине, кризис с беженцами, война в Сирии и связи с другими партиями.

Антизападные настроения в стране создают для России хорошие предпосылки для развития своего влияния, отмечает ECFR.

Волна антизападных популистских движений зародилась не в России, однако политические круги Запада должны действовать так, чтобы Москва не смогла бы получить от этого выгоду, отмечается в исследовании.