Общество защиты животных Эстонии обеспокоено деятельностью фабрик щенков

По сообщению Общества защиты животных Эстонии, в стране действуют фабрики по разведению щенков, где животные размножаются и содержатся в очень плохих условиях. С помощью закона защитить этих животных довольно трудно.

Фабрики щенков — это предприятия, где животных размножают ради зарабатывания денег. Щенков стараются получить быстро и в большом количестве, при этом, достаточного внимания состоянию животных не уделяется. Собаки спариваются слишком часто и щенков очень рано забирают от матери, передают радионовости ERR.

Как правило, условия содержания животных на таких фабриках очень плохие. На небольшой площади вместе содержится очень много животных. Это также означает, что зачастую собаки живут не в очень чистых условиях.

По словам руководителя по коммуникациям Общества защиты животных Эстонии Лийзы-Индры Паюсте, для фабрик щенков характерно то, что покупатель щенка не видит, в каких условиях содержится животное.

Встречи покупателя с продавцом обычно происходят в общественном месте, например, на рынке или на автостоянке. Расчет происходит всегда наличными деньгами, поэтому в будущем трудно обращаться с жалобами.

Несколько дней назад Общество защиты животных на своей странице в социальных сетях опубликовало предупреждающие снимки с продаваемыми на рынке щенками. Под этими изображениями уже собраны десятки фотографий и рассказов людей о том, как они купили щенков у владельцев таких фабрик. Когда щенки подростали, становилось ясно, что они не являются чисто той породой, о которой говорил продавец, или оказывались настолько больны, что через несколько недель умирали.

В законе о защите животных говорится, какими должны быть условия для разведения животных. По словам Лийзы-Индры Паюсте, сказанное в законе может быть истолковано по-разному.

Если вы заметите подозрительных людей, продающих щенков в общественном месте, или столкнетесь с такой фабрикой, то следует сразу обратиться в Обществе защиты животных или в Ветеринарно-пищевой департамент, говорит Паюсте.

"Общество защиты животных считает очень важным, чтобы люди больше знали о таких ситуациях, чтобы мы могли посылать в такие места добровольцев", - отметила Паюсте.

Общество защиты животных Эстонии ведет активную просветительскую работу, и осенью этого года в планах совместно с Ветеринарно-пищевым департаментом провести комплексную информационную кампанию и рассказать общественности о такой закулисной деятельности, чтобы люди поняли, почему нельзя покупать собак в таких местах.

Прежде чем покупать собаку, следует познакомиться с его матерью и при возможности с тем, как содержатся щенята. Необходимо посмотреть, не являются ли щенки вялыми, и, конечно, должен быть ветеринарный паспорт. В паспорте надо проверить, что у щенка есть микрочип, что он привит и зарегистрирован в регистре животных.