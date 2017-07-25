На летний период авиафирма хочет увеличить число рейсов между Сааремаа и Таллинном

Обслуживающая авиалинию Курессааре-Таллинн компания Transaviabaltika в летней период хотела бы увеличить число рейсов между островом Сааремаа и материком.

Об этом во вторник, 25 июля, информирует служба новостей "Радио 4" со ссылкой на сообщение предприятия.

Согласно статистике авиакомпании, осуществляющей рейсы на Сааремаа и Хийумаа, в данный момент существует высокий интерес пассажиров к рейсам из Таллинна в Кууресааре.

По данным авиакомпании, в июне заполняемость рейсов на Сааремаа составила 77 процентов. Как отмечает представитель Transaviabaltika, Рене Муст, на маршруте Таллинн-Кууресааре в июне было перевезено 1457 человек. По оценке Муста, такие показатели свидетельствуют о том, что в летний период на этом направлении можно было добавить дополнительный рейс в понедельник, пятницу и воскресенье.

Так, по словам Муста, в эти дни было бы целесообразно ввести рейс из Таллинна в Кууресааре в 15:00, и обратном направлении - в 15:55.