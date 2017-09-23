В Нарва-Йыэсуу попрощались с летом на фестивале миноги

Из некогда скромного праздника за эти годы мероприятие превратилось в одно из самых посещаемых на северо-востоке страны, сообщила в субботу, 23 сентября, "Актуальная камера".

Поскольку главная героиня фестиваля - нарвская минога, то в рамках народных гуляний местные рыбаки угощали всех аппетитной ухой, которая готовится во время праздника на полевой кухне.

По мнению мэра Нарвы Максима Ильина, ежегодный праздник не только не приелся участникам, но и вызывает все больший интерес.

"Я думаю, что (минога) не приелась, потому что праздник, фестиваль миноги является уникальным праздником, который проходит здесь в городе, не только в нашей стране, но и для тех людей, которые приезжают сюда ежегодно из Петербурга, из Финляндии, - пояснил Ильин, по словам которого перенять этот опыт хотят и финны.

"Сегодня вечером, например, у нас состоится встреча с представителями финской стороны, которые хотят перенять у нас опыт празднования этого дня - фестиваля миноги. Людям нравится, и он пользуется огромной популярностью как здесь в городе, так и во всей Эстонии", - сказал мэр Нарва-Йыэсуу.