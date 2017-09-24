В августе число браков в Эстонии в 3,6 раза превысило количество разводов

В августе 2017 года на территории Эстонии зарегистрировали 965 новых семейных союзов, в то же время развелись 267 пар.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, в авусте в Харьюском уезде зарегистрировали 476 браков, в Тартуском и Ида-Вируском уездах - 143 и 94 брака.

Эти же уезды оказались и лидерами по числу разводов. В Харьюмаа развелись 153 пары. В Ида-Вируском и Тартуском уездах брак расторгли по 27 пар.

За последние 12 лет самым богатым на свадьбы был август 2008 года, когда зарегистрировали 1215 браков. А на август 2006 года пришлось больше всего разводов - 350.

Традиционно больше всего свадеб играют в Таллинне и Харьюмаа. Здесь же регистрируют и больше всего разводов.