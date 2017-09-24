В Эстонии в воскресенье отмечают День народов

В воскресенье в Эстонии в тринадцатый раз отмечают День народов. В числе прочих посвященных этому дню мероприятий в Йыхви проходит фестиваль культуры национальных меньшинств, в котором также участвует министр культуры Индрек Саар.

По словам Саара, День народов напоминает о первом собрании Форума народов Эстонии в Таллинне в дни поющей революции. Это было знаковое событие, которое стало импульсом для создания многих культурных обществ народов Эстонии, сообщает Балтийская служба новостей со ссылкой на Министерство культуры.

"В Эстонии сотни и сотни примеров крайне сильных культурных объединений, в которых происходит активная общественная и культурная жизнь", - сказал Саар, по словам которого, министерство со следующего года будет теснее сотрудничать с круглым столом объединений национальных культур Ида-Вирумаа.

"Совет по сотрудничеству — это хорошая платформа для сотрудничества с сообществами и создания более связной Эстонии", - пояснил Саар.

Цель круглого стола — заниматься координацией подготовки инициированных объединениями национальных культур Ида-Вирумаа проектов, помогать с их осуществлением, а также выступать с предложениями и рекомендациями по поощрению интеграции общества Эстонии.

В круглом столе состоит более 30 обществ, в число которых входят организации, объединяющие эстонцев, ингерманландцев, евреев, поляков, немцев, русских, татаров, чувашей, украинцев, белорусов и узбеков, а также занимающиеся интеграцией в целом гражданские объединения.

День народов отмечается с 2005 года, когда бывший в то время министром демографии Пауль-Ээрик Руммо объявил 24 сентября днем национальных меньшинств Эстонии.

В Эстонии действует более 240 культурных обществ национальных меньшинств и 30 воскресных школ национальных меньшинств. В Эстонии проживают представители около двух сотен различных национальностей.