В радиопередаче "О положении дел в стране" (Olukorrast riigis) анализировали высказывания Марта Хельме о дефиниции коренных жителей и сочли, что они отражают нацистские принципы. Социал-демократическая партия (СДП) отреагировала на позицию EKRE резким противостоянием.

Ведущая программы Вилья Кийcлер сказала, что мнение Консервативной народной партии (EKRE) о мигрантах, которых можно называть коренными жителями только в третьем поколении, то есть коренными жителями можно считать только потомков Евгения Осиновского, а не его самого, является нацистским по своей природе, передает ERR Uudised.

"Это то же, что и идея о чистоте крови и арийской расы, появившаяся в Германии в 1933 году", – пояснила Кийcлер, почему взгляды EKRE являются национал-социалистическими.

Эта идея вызвала острое противостояние между EKRE и СДП. По словам Кийcлер, партии выбрали для коммуникации противоположные стили, что стало еще более рельефным различием.