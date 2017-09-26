В августе производство электроэнергии сократилось, потребление - выросло ({{commentsTotal}})
Производство электроэнергии в Эстонии в августе снизилось на 15 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составило 855 гигаватт-часов.
Об этом во вторник, 26 сентября, сообщила государственная компания Elering, отметив, что на фоне сокращения производство потребление электроэнергии увеличилось.
В августе по сравнению с тем же месяцем потребление электричества выросло на 2%, достигнув отметки в 625 гигаватт-часов.
Энергетический баланс Эстонии в августе оставался положительным - показатели производства на 231 гигаватт-час превысили показатели потребления.
Редактор: Сергей Михайлов