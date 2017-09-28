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Гражданина Молдовы посадили в тюрьму за предложение взятки эстонскому пограничнику ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстонские пограничники взяток не берут. Иллюстративное фото.
Эстонские пограничники взяток не берут. Иллюстративное фото. Автор: PM/Scanpix
Эстония

Вируский уездный суд 27 сентября в рамках ускоренного согласительного производства признал  гражданина Молдовы виновным в обещании взятки и назначил ему в качестве наказания восемь месяцев тюремного заключения, из которых за решеткой он должен провести месяц. Оставшуюся часть тюремного заключения ему назначили с тремя годами испытательного срока.

В качестве дополнительного наказания в отношении него применят высылку из Эстонской Республики с запретом на въезд сроком на 5 лет.

Также ему следует оплатить расходы на производство в сумме 352 евро.

Согласно обвинению, 41-летний гражданин Молдовы 26 сентября в 10:40 в поезде Москва-Таллинн при пересечении границы Европейского союза, въезжая на территорию Эстонии, устно предложил осуществляющему контроль документов сотруднику Идаской префектуры Нарвского погранпункта 100 евро, за то, чтобы сотрудник полиции, не задавая дополнительных вопросов, пропустил его на территорию Шенгена.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Софьи Христофоровой, люди должны осознавать, что обещание взятки является также наказуемым деянием, так как ее целью является склонение чиновника к незаконному действию.

По словам руководителя пограничного бюро Идаской префектуры Индрека Пюви, охрана внешней границы обеспечивает безопасность всей Европы. "При въезде на территорию Шенгена существуют определенные правила, которые следует соблюдать: у людей должны быть с собой все необходимые документы и цель поездки должна соответствовать выданной визе. Пограничники относятся к контролю на границе очень серьезно и предложение взятки в качестве альтернативы неприемлемо", - добавил Пюви.

Приговор суда не вступил в силу.

Редактор: Артур Тооман



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