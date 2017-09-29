На строительство транзитной дороги в Нарве у правительства просят дополнительные 3 млн евро ({{commentsTotal}})
Министр экономики и инфраструкуры Кадри Симсон в ближайшее время предложит правительству дополнительно выделить на реконструкцию транзитной дороги в Нарве 3 млн евро.
"Я в ближайшее время обращусь к правительству с предложением в дополнение к уже выделенным семи миллионам евро выделить около трех миллионов евро на реконструкцию транзитной дороги в Нарве", - передало министерство слова Симсон.
По словам министра, Ида-Вирумаа является регионом с большим потенциалом, для реализации которого необходимо сотрудничество государства, ЕС и местных самоуправлений.
В пятницу министр посетит Ида-Вирумаа.
Редактор: Артур Тооман