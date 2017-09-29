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МИД Эстонии открыл сайт о санкциях ({{commentsTotal}})

Эстония
BNS
Сайт о санкциях ЕС.
Сайт о санкциях ЕС. Автор: sanctionsmap.eu
Эстония

С пятницы, 29 сентября, в интернете открылся доступный для всех сайт Министерства иностранных дел Эстонии о санкционной политике Европейского Союза и ограничительных мерах, применяемых сообществом в режиме реального времени.

Пресс-служба МИД Эстонии отметила, что на новом сайте с помощью условных знаков помечен тип санкций. "На вирутальной карте или в списке действующих ограничений пользователь может найти нужную ему информацию. Кроме того, доступна информация и о документах, сопутствующих принятию соответствующих решений", - пояснила автор сайта о санкциях и руководитель проекта в МИД Эстонии Юули Хийо.

Представителям частного и публичного секторов во всем Европейском Союзе важно знать, какие обязанности сопутствуют санкциям, поэтому необходимо разъяснять механизм их применения простым языком с использованием современных средств.

"До сегодняшнего дня не удавалось в интернете быстро и просто найти сведения по действующим в ЕС санкциям, хотя в интернете эти сведения есть. Проблема в первую очередь в способе презентации — информация о санкциях записана в сотнях единиц юридических текстов, в ссылках и гиперссылках, но для того, чтобы ее найти, нужны специальные знания, на усвоение которых потребуется много времени, - сказала Хийо. - Не обладая нужной информацией и опасаясь последствий ошибочных шагов, предприниматели откладывают сделки с третьими странами, которые на самом деле санкциям не противоречат. Но это совсем не те последствия, на которые рассчитывают страны ЕС, когда они соглашаются на введение санкций".

По словам Хийо, сайт о санкциях ЕС является вкладом Эстонии как председателя в ЕС в дело разъяснения внешней политики сообщества доступными средствами, применяя цифровую платформу.

"Санкции являются частью единой внешней политики и политики безопасности ЕС, то есть, по большому счету она во всех странах ЕС урегулирована одинаково. Нет смысла и в Таллинне, и в Лиссабоне тратить одно и то же время и ресурсы на разъяснение одних и тех же тем, если все ответы на эти вопросы могут быть доступны на одном сайте на расстоянии двух кликов мышкой", - добавила Хийо.

Англоязычный сайт ЕС по теме санкций был в пятницу открыт по адресу https://www.sanctionsmap.eu/.

Оперативную информацию о введенных ЕС санкциях можно найти и в Твиттере - https://twitter.com/EUSanctionsMap

После завершения периода председательства в ЕС Эстония передаст права администратора сайта Еврокомиссии.

Редактор: Артур Тооман

сайт о санкциях ес.


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rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Сайт о санкциях ЕС.

МИД Эстонии открыл сайт о санкциях

С пятницы, 29 сентября, в интернете открылся доступный для всех сайт Министерства иностранных дел Эстонии о санкционной политике Европейского Союза и ограничительных мерах, применяемых сообществом в режиме реального времени.

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