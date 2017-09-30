rus.err.ee

WADA исключит алкоголь из списка запрещенных веществ ({{commentsTotal}})

Спорт
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Reuters/Scanpix
Спорт

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило алкоголь из списка запрещенных веществ. Список запрещенных в спорте препаратов и методов на 2018 год опубликован на официальном сайте организации.

Ранее алкоголь был запрещен для использования в соревновательный период в четырех видах спорта: автоспорт, аэронавтика, водно-моторный спорт и стрельба из лука. На такие изменения WADA решило пойти, чтобы дать возможность спортивным федерациям самим контролировать спортсменов.

"Цель этого изменения заключается не в том, чтобы поставить под угрозу целостность или безопасность любого вида спорта, где употребление алкоголя является предметом озабоченности, а скорее в том, чтобы одобрить различные способы обеспечения соблюдения запрета на употребление алкоголя в этих видах спорта", – цитирует сообщение ТАСС.

Со списком запрещенных веществ (на английском языке) можно ознакомиться здесь.

Редактор: Ирина Киреева

алкогольwada


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
Акция EKRE возле Котла культуры

Предвыборный блог | Буйно расцвела ксенофобия

Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Ратас, Мэй и Макрон посетили военный городок в Тапа

Мэй: солдаты НАТО находятся в странах Балтии для противостояния агрессивной России

Перед началом сегодняшнего заседания саммита ЕС по цифровым технологиям премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон посетили военный городок в Тапа, где ознакомились с тем, как несет службу контингент НАТО. Мэй, выступая в Тапа, заявила, что солдаты НАТО находятся в странах Балтии, чтобы противостоять агрессивной России.

ЭКОНОМИКА
29.09

В Рийгикогу поговорят о возможности полностью отказаться от сланцевой энергетики

29.09

В августе объемы промышленного производства в Эстонии выросли на 5%

29.09

Товарные поезда Ikea пойдут из Китая в Швецию через Палдиски

28.09

Эстония получила от продажи эмиссионных квот более 23,5 млн евро

28.09

Выручка эстонской молочной промышленности выросла на 30% в первом полугодии

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Ян Каплинский

Ян Каплинский выпустил второй сборник стихов на русском языке

Писатель Ян Каплинский представил свой второй сборник на русском языке "Улыбка Вегенера". Первая книга на великом и могучем – "Белые бабочки ночи" – вышла в 2014 году и полюбилась поклонникам поэзии. А чем полюбился автору русский язык, узнала съемочная группа "Актуальной камеры".

Председательство Эстонии в ЕС
Последние новости
17:41

Полиция опечатала 1300 избирательных участков в Каталонии перед референдумом

16:47

WADA исключит алкоголь из списка запрещенных веществ

16:33

С 2018 года подросткам в ЕС понадобится разрешение родителей для входа в соцсети

16:10

В объективе "АК+": лечение без медстраховки, провалы в Кохтла-Ярве и знакомство с Калимуллиным

15:56

Эдгар Сависаар: Таллиннское телевидение отменило мое выступление в двух передачах

15:19

СМИ: пассажирам Air Berlin могут не вернуть деньги за билеты на дальние рейсы

15:00

ФОТО: на Сааремаа открыли первый кинотеатр современного типа

14:37

Разработано приложение для смартфона, чтобы сделать путь беженцев безопаснее

14:09

ФОТО: Стинг собрал полный зал во время выступления в Таллинне

13:44

С воскресенья в тюрьмах Эстонии будет запрещено курение

13:11

В сети появился новый мем: пес свалился в ручей под слова хозяина "Это фиаско, братан"

12:37

ФОТО: над дверями главного здания банка Nordea красуется новое название – Luminor

12:10

В Эстонии стартовали совместные с НАТО учения Sibul 2017

11:36

Чаще всего взламывают дачи на Северо-Востоке Эстонии

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: