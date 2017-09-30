WADA исключит алкоголь из списка запрещенных веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило алкоголь из списка запрещенных веществ. Список запрещенных в спорте препаратов и методов на 2018 год опубликован на официальном сайте организации.

Ранее алкоголь был запрещен для использования в соревновательный период в четырех видах спорта: автоспорт, аэронавтика, водно-моторный спорт и стрельба из лука. На такие изменения WADA решило пойти, чтобы дать возможность спортивным федерациям самим контролировать спортсменов.

"Цель этого изменения заключается не в том, чтобы поставить под угрозу целостность или безопасность любого вида спорта, где употребление алкоголя является предметом озабоченности, а скорее в том, чтобы одобрить различные способы обеспечения соблюдения запрета на употребление алкоголя в этих видах спорта", – цитирует сообщение ТАСС.

Со списком запрещенных веществ (на английском языке) можно ознакомиться здесь.