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В Ида-Вирумаа женщина на BMW пыталась объехать мертвое животное: трое в больнице ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Полиция зафиксировала ДТП.
Полиция зафиксировала ДТП. Автор: Фото: Scanpix/Postimees
Ида-Вирумаа

В ночь на воскресенье в волости Йыхви произошло ДТП, в котором пострадали две женщины и трехмесячный ребенок.

Как сообщает полиция, в 00:25 на втором километре шоссе Йыхви-Васкнарва автомобиль BMW X5, которым управляла 31-летняя женщина, попытался объехать лежавшую на дороге мертвую енотовидную собаку.

В результате маневра автомобиль съехал в кювет.

Водитель и пассажиры - 27-летняя женщина и трехмесячная девочка - были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу.

Редактор: Сергей Михайлов



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