В Ида-Вирумаа женщина на BMW пыталась объехать мертвое животное: трое в больнице ({{commentsTotal}})
В ночь на воскресенье в волости Йыхви произошло ДТП, в котором пострадали две женщины и трехмесячный ребенок.
Как сообщает полиция, в 00:25 на втором километре шоссе Йыхви-Васкнарва автомобиль BMW X5, которым управляла 31-летняя женщина, попытался объехать лежавшую на дороге мертвую енотовидную собаку.
В результате маневра автомобиль съехал в кювет.
Водитель и пассажиры - 27-летняя женщина и трехмесячная девочка - были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу.
Редактор: Сергей Михайлов