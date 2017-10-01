На 92-м году жизни скончалась литературовед Лариса Вольперт ({{commentsTotal}})
Литературовед, почетный профессор Тартуского университета Лариса Ильинична Вольперт скончалась в воскресенье, 1 октября, в Нью-Йорке на 92-ом году жизни.
Об этом сообщил Postimees.
Лариса Ильинична Вольперт — известный учёный, доктор филологических наук и международный гроссмейстер по шахматам.
Она родилась в 1926 году в Ленинграде, окончила романо-германское отделение Ленинградского университета.
В 1977 году Вольперт прошла по конкурсу на место доцента кафедры русской литературы Тартуского университета, с 1985 года работала на кафедре зарубежной литературы. В 1990 году она была избрана на должность профессора.
Редактор: Сергей Михайлов