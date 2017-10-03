Эстонские семьи 40% своих доходов тратят на еду и жилье

В 2016 году обязательные расходы эстонских семей - то есть траты на еду и жилье - составляли около 40% от бюджета. По сравнению с предыдущим годом этот показатель не изменился, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Такие сведения ведомство опубликовало во вторник, 3 октября, отметив, что в прошлом году каждый член семьи в месяц тратил в среднем 408 евро - это на 15 евро больше, чем годом ранее.

Из этой суммы 162 евро уходили на покрытие неизбежных расходов - то есть на питание и жилье.

Расходы на еду и жилье являются неизбежной статьей в бюджете, и уменьшение их удельного веса от общих расходов показывает повышение уровня благосостояния, поскольку в таком случае остается больше денег и возможностей, например, на проведение досуга.

В прошлом году больше всего денег на одного члена семьи шло на еду и безалкогольные напитки— в среднем 95 евро в месяц, что составляет 23% от общих расходов. На жилье в месяц тратили 67 евро, на транспорт — 50, на проведение досуга — 41, на хозяйство — 31, на одежду и обувь — 22 евро на члена семьи.

Городские семьи ежемесячно тратят больше денег на жилье (71 евро на члена семьи в месяц), чем сельские (58 евро). В деревне больше денег тратят на транспорт - 54 евро в месяц, в то время как в городе на эти цели у члена семьи уходит 48 евро.

Если смотреть по уездам, то больше всего расходов у семей в Харьюмаа (459 евро на члена семьи в месяц), а меньше всего — у семей в Ида-Вирумаа (296 евро).

В исследовании 2016 года приняли участие свыше 4400 семей. В 2016 году в Эстонии проживали 592 000 семей, средний размер семьи был 2,2 человека.