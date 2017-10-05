Программа "Ringvaade" показала, как происходят кражи в магазинах

В торговых центрах начались осенние скидки, поэтому происходит больше краж. Руководитель охраны магазина Stockmann Арндт Вехлманн показал программе "Ringvaate" записи камер и рассказал о некоторых моделях поведения воров.

Вехлманн отвел съемочную группу в помещение охраны, куда приводят всех, кого застукали на краже или на которых сработала сигнализация при выходе из магазина.

Несмотря на то, что многие воры носят поношенную и неопрятную одежду, по словам Вехлманна, есть и такие, которые выглядят очень прилично, передает menu.err.ee. "Бывало, что мужчина пришел в магазин и первым делом запихнул бутылку алкоголя за пазуху, а потом отоваривался почти на 500 евро".

"Был такой случай, когда молодой человек украл чай и мед двух конкретных марок, ничего другого не взял. Его передали полиции, он отсидел восемь месяцев, вернулся и продолжил такое же поведение", – рассказал руководитель охранной службы, добавив, что его вновь передали полиции и сейчас он отбывает наказание.

Больше всего краж происходит по средам перед закрытием магазина. "Более половины краж связаны с продуктами питания. Чаще всего крадут, например, сигареты".

Помимо воров появились люди, которые пытаются забрать деньги из ящиков для пожертвований. Также из туалетов уносят туалетную бумагу.