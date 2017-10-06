Российские пограничники помогли 13-летней нарвской байдарочнице ({{commentsTotal}})
У тренировавшейся 5 октября на Нарове байдарочницы сломалось весло, и ее унесло течением за контрольную линию. Российская погранохрана спасла спортсменку и передала ее тренеру.
Как сообщила Идаская префектура, 5 октября около 17:15 у тренировавшейся на Нарове байдарочницы сломалось весло и 13-летнюю спортсменку унесло течением за временную контрольную линию на территорию России.
Российские пограничники пришли спортсменке на помощь. На место выехал оперативный руководитель Нарвского кордона.
Около 18:30 российская погранохрана передала юную спортсменку ее тренеру.
Редактор: Артур Тооман