ФОТО: новая подсветка украсит таллинский Старый город к концу следующего года

В пятницу мэрия Таллинна объявила победителя конкурса идей по созданию подсветки стен и башен таллиннского Старого города, которым была признана работа финской фирмы Lighting Design Collective.

Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил вице-мэр столицы Калле Кландорф.

По его словам, победитель конкурса - международная фирма, профессионально занимающаяся световым дизайном. Проект Lighting Design Collective отличает подчеркнутая трехмерность городских башен и акцентирование формы оконных проемов, а световые средства живописны и выразительны.

Победивший проект также выгодно отличается своей экономичностью при создании и обслуживании. Его реализация намечена на конец следующего года.

На международный конкурс по освещению крепостных стен и башен Таллинна поступило пять заявок, в том числе от известных фирм Дании, Германии и Финляндии. В финальную часть конкурса были отобраны три работы, авторы которых получат 8000 евро за первое место, 7000 - за второе и 6000 - за третье.

Условия конкурса предусматривали предложение об освещении полуторакилометровой крепостной стены и 27 башен - одного из наиболее сохранившихся памятников такого рода в Северной Европе с тем, чтобы подчеркнуть его уникальность и значение для своего времени. Помимо стены и башен, подсветка появится также на склоне Тоомпеа, Паткульских лестницах и склоне за ними.