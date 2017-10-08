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ФОТО: в Нарве открыли мемориал в память о погибших в Афганистане ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
В Нарве открыли мемориал в память о погибших в Афганистане
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Фото: В Нарве открыли мемориал в память о погибших в Афганистане Автор: Александр Красноумов, ERR
Ида-Вирумаа

В парке на улице Пяхклимяэ 8 октября был открыт мемориал "Сыновьям эстонской земли, погибшим на афганской войне". Памятник посвящен всем военнослужащим, погибшим в Афганистане: и в 1979-1989 годах, и 2004-2014 годах.

Инициатором создания памятного мемориала выступил Союз ветеранов боевых действий и военной службы "Бастион", собравший средства для памятника.

Скульптор - известный эстонский художник Симсон Фон Сеакюль.

Первоначально архитектором мемориала был Юри Ирик, но после его ухода из жизни проект продолжил нарвский архитектор Тоомас Мяги.

Открытие мемориала состоялось в 12:00, после него в концертном доме "Женева" пройдет концерт.

Редактор: Виктор Сольц



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