ФОТО: в Нарве открыли мемориал в память о погибших в Афганистане ({{commentsTotal}})
В парке на улице Пяхклимяэ 8 октября был открыт мемориал "Сыновьям эстонской земли, погибшим на афганской войне". Памятник посвящен всем военнослужащим, погибшим в Афганистане: и в 1979-1989 годах, и 2004-2014 годах.
Инициатором создания памятного мемориала выступил Союз ветеранов боевых действий и военной службы "Бастион", собравший средства для памятника.
Скульптор - известный эстонский художник Симсон Фон Сеакюль.
Первоначально архитектором мемориала был Юри Ирик, но после его ухода из жизни проект продолжил нарвский архитектор Тоомас Мяги.
Открытие мемориала состоялось в 12:00, после него в концертном доме "Женева" пройдет концерт.
Редактор: Виктор Сольц