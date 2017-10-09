В понедельник, 9 октября, в Ида-Вирумаа начинается Неделя культуры Северных стран, в рамках которой в регионе пройдет около 30 мероприятий.

Среди мероприятий - концерты выдающихся джаз-гитаристов из Швеции, открытая студия норвежских художников, совместная выставка фотографов из Северных и Балтийских стран, а также современные североевропейские фильмы и спортивный день, сообщают организаторы.

Пройдут открытые лекции и семинары на тему образования, а организованные в рамках Недели культуры выставки останутся открытыми до конца октября.

"Неделя культуры приглашает открыть для себя Северные страны с разных сторон – можно посмотреть финское кино, послушать лекцию о системе образования Норвегии, посетить выставку или прийти на спортивный день, чтобы ознакомиться с различными видами оздоровительного спорта, которые зародились у наших северных соседей", - сказал организатор мероприятия Евгений Тимощук.

Более подробное описание мероприятий и полная программа доступна на сайте www.norden.ee.