Стражи выборов: глава Нарвской больницы собирает у подчиненных подписи в свою поддержку

Следящий за этичностью предвыборной кампании Алари Раммо сообщил, что руководитель Нарвской больницы Олев Силланд, баллотирующийся на муниципальных выборах от Центристской партии, собирает у своих подчиненных подписи в свою поддержку. Нарушал закон и председатель правления Пярнуской больницы Урмас Суле.

"Появилась информация, что Олев Силланд позвал на подмогу еще и свою жену (которая работает в той же больнице, прим. ред.). В руках - список врачей, которых она обходит и просит поставить подпись. Не то чтобы каждый обязан (голосовать за главврача больницы, прим. ред.), но настоятельно рекомендуется своей подписью заверить выбор кандидата - и дается понять, что самый лучший выбор - это собственный начальник", - сообщил Раммо радионовостям ERR, передает новостной портал ERR.

Раммо отмечает, что в Нарве много пожилых врачей, которые опасаются потерять работу.

По словам Раммо, также поступила жалоба на председателя правления Пярнуской больницы Урмаса Суле, который баллотируется по списку Партии реформ.

"Суле в рабочее время в каждом отделении больницы проводил собрания, на которых объяснял персоналу, почему больнице будет лучше, если именно он будет избран в городское собрание. Кроме того, он раздавал агитационные материалы", - отметил Раммо.

Страж выборов подчеркнул, что полиция проинформирована об этих двух случаях, поскольку были нарушены не только добрые традиции выборов, но и несколько законов.

Стражи выборов - группа людей, которая следит за избирательными кампаниями и их соответствием добрым традициям выборов.