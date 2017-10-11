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ВИДЕО: фанаты сборной Боснии забросали пиротехникой футбольное поле в Таллинне ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт

В начале первого тайма отборочного матча ЧМ-2018 между сборной Эстонии и национальной команды Боснии и Герцеговины фанаты гостей забросали пиротехникой поле стадиона "А. Ле Кок Арена", что привело к краткосрочной остановке поединка.

Глава пресс-службы Эстонского футбольного союза (ЭФС) Михкель Уйболехт сказал ERR, что в инциденте участвовали представители крупнейшей в Боснии группировки "ультрас", которые регулярно проводят аналогичные акции за пределами страны.

"Подобное поведение недопустимо", - подчеркнул Уйболехт.

По его словам, боснийцам удалось пронести на трибуны очень большое количество пиротехники, а ее использование привело к остановке матча на несколько минут.

"Я не припомню, чтобы на стадионе в Лиллекюла раньше случалось что-то подобное", - добавил Михкель Уйболехт.

Уйболехт сказал, что после завершения пиротехнического шоу организаторы акции сами покинули стадион.

Глава пресс-службы ЭФС затруднился предположить, какой смысл несла собой устроенная радикальными фанатами сборной Боснии акция. "Но я ранее общался со своими коллегами из Боснии. Они говорили, что эта группировка нарушает порядок в каждом отборочном цикле - обычно один или два раза", - добавил Уйболехт.

Сам матч, как писал rus.err.ee, состоялся 10 октября на стадионе "А.Ле Кок Арена" и завершился со счетом 2:1 в пользу боснийцев.

Просмотр видеоматериала доступен только на территории Эстонии.

Редактор: Сергей Михайлов

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