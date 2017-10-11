Участники дебатов рассказали о главных проблемах Ласнамяэ и способах их решения.

По мнению представителя Объединенной левой партии Эстонии Мстислава Русакова, главная проблема - это неэффективное управление районом. "Сто чиновников, которые непонятно чем занимаются. У них непонятные функции, и они выносят очень странные решения. Ощущение такое, что эти решения выносятся, чтобы освоить максимально большое количество денег. И при этом они не задумываются, насколько горожанам это вообще нужно. Я предлагаю сократить количество чиновников. И набирать их нужно не по рассылке Центристской партии, а на основании публичного конкурса. Также нужно вовлекать жителей района в принятие решений. Это могут быть различные форумы, опросы", - сказал Русаков.

По словам одного из лидеров Избирательного союза Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна" Ольги Ивановой, самые большие проблемы района - социальные. "Самая основная ценность района - это люди. Район расширяется, район растет. Нужно больше инвестиций. Много людей, в основном пенсионеры, нуждаются в помощи. Пенсионеры - это наше все. О них надо заботиться. Социальная сфера, муниципальное жилье - вот наши основные приоритеты", - отметила беспартийный депутат Рийгикогу.

Вице-мэр Таллинна и вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт считает, что не стоит в отрыве от общегородской структуры рассматривать отдельно взятый район. "Все глобальные вопросы решаются на уровне города с одинаковым вниманием ко всем районам. Что касается социальной сфере, то по сравнению с другими самоуправлениями в Таллинне она самая развитая. Поэтому столица Эстонии и является магнитом для всех остальных. Да, есть проблемы внутриквартальных дорог и парковочных мест, но еще раз скажу, что у нас нет приоритетов по районам", - подчеркнул Кылварт.

Вице-председатель партии "Союз Отечества и Res Publica" Виктория Ладынская считает основной проблемой благоустройство района. "Во-первых, это тема безопасности простого гражданина. Фонари, камеры наблюдения рядом со школами. Во-вторых, это внутриквартальные дороги. Нужно их расширять и ремонтировать. Нуждаются в ремонте и мосты на Лаагна теэ. Проблему парковок решить можно. В Ласнамяэ еще хватает пустырей", - заявила Ладынская.

Криста Лапина из Социал-демократической партии тоже обратила внимание на проблему парковок. "В некоторых местах нет даже разметки на парковках. Была бы разметка, число парковочных мест могло увеличиться хотя бы на 5%. Также нужно строить муниципальные парковочные дома", - сказала Лапина.

Денис Бородич из Партии реформ согласился с Михаилом Кылвартом в том, что развитие города должно идти комплексно, а не так, чтобы какому-то району отдавался приоритет. "Посмотрите, сколько бассейнов сейчас в Ласнамяэ? В Кристийне, Нымме их куда больше. Даже в Пыхья-Таллинне современный комплекс появился. Если бы Центристская партия уделяла району, в котором обычно получает огромное число голосов, больше финансового внимания, то Ласнамяэ был бы совсем другим", - отметил Бородич.

Керсти Крахт из Консервативной народной партии самой большой проблемой считает муниципальную бюрократию. "У нас есть мэрия города и управа Ласнамяэ, и делается очень много параллельного движения. Это, например, касается вопросов детальной планировки. В Таллинне живет всего 450 000 человек, а чиновников, наверное, как в Санкт-Петербурге", - сказала Крахт, тем самым во многом согласившись с Русаковым из ОЛПЭ.

Олев-Андрес Тинн из партии "Зеленые Эстонии" считает, что нужно поддерживать квартирные товарищества. "В Раквере, например, уже все дома утеплены. А вот Ласнамяэ в этом вопросе отстает. Нужно утеплять дома, ставить на крышах домов солнечные батареи", - подчеркнул Тинн.

В концовке дебатов сидящая в зале Анна Жинковская (кандидат в депутаты от Избирательного союза Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна") задала вопрос Михаилу Кылварту про платную парковку на месте снесенного здания бывшей 11-й средней школы. Четкого ответа на вопрос не последовало, зато начался жаркий спор про "политического папу", львиный прайд, "родителей" Дениса Бородича и многое другое, связанное с расколом в Центристской партии.

Это надо видеть!

Также в ходе дебатов были обсуждены стереотипы в отношении Ласнамяэ и его жителей.

Ведущий предвыборной студии – Андрей Титов.