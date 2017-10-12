ВИДЕО: криминальная полиция задержала в Таллинне девятерых членов таксистской мафии

В минувшие выходные в Таллинне сотрудники криминальной полиции задержали девятерых членов так называемой "таксистской мафии", которых подозревают в самовольном разделе города на сферы влияния, а также в препятствии работе других таксистов.

Об этом в четверг, 12 октября, сообщили Государственная прокуратура и Департамент полиции и погранохраны в совместном пресс-релизе.

Накануне программа "Очевидец" также опубликовала видео задержания.

На выходных были проведены первые публичные процессуальные действия по начатому в 2015 году уголовному делу, суть которого – оказание незаконного влияния на рынок таксоизвоза со стороны группы водителей такси.

Полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали девять человек - предпринимателей и работавших у них водителей такси, которых есть основание подозревать в договоренности между конкурентами и согласованной деятельности, которой разделили рынок такси в районе Таллиннского порта и Старого города.

Троим мужчинам было также предъявлено подозрение в принадлежности к преступному сообществу, и по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры они были взяты на время предварительного следствия под стражу. Число подозреваемых может возрасти в ходе ведения делопроизводства.

Преступное сообщество, получившее известность как так называемая "таксомафия", действовало в местах остановок такси в центре города и в районе пассажирского порта. Из информации, собранной в ходе предварительного следствия, следует, что в определенных остановках такси было разрешено стоять и ждать клиентов только тем таксистам, которые заплатили за стоянку. Водителей такси, которые не заплатили за стоянку, разными методами с этих мест прогоняли.

Прокурор по особым делам Эндла Юльвисте, руководящая ведением уголовного дела, сказала, что это объемное уголовное дело, первые процессуальные действия по которому были проведены еще в 2015 году. Тогда удалось собрать первые доказательства о том, кто и как руководит незаконными действиями такси в местах стоянки. "Если раньше о том, что происходит на этих остановках такси, время от времени приходила информация о проступках или, реже, о том, что кому-то угрожали либо кого-то ударили, то в 2015 году в правоохранительные органы поступила информация, что это не единичный случай самовольства какого-то водителя такси либо т.н. неписаные правила, а систематическая и управляемая деятельность", - сказала Юльвисте.

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, ведущие фигуры на сегодняшний день задержаны и они получили обвинение в совершении преступления. "Уголовным делопроизводством мы пресечем контроль на рынке такси Таллинна со стороны преступной группировки", - добавил он.

Уголовное делопроизводство ведет криминальное бюро Пыхьяской префектуры, ведением уголовного производства руководит Пыхьяская окружная прокуратура.