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Исторический эстонский парусник Hoppet вернулся в Летную гавань ({{commentsTotal}})

Культура
Hoppet
Hoppet Автор: http://www.galeashoppet.eu
Культура

Построенная на Сааремаа около века назад парусная шхуна Hoppet, которая после реставрации несколько лет плавала за границей, вернулась в Летную гавань в Таллинне, которая станет ее постоянным портом.

Парусное судно Hoppet было построено более 90 лет назад в деревне Спитхам на Сааремаа. Это единственный сохранившийся парусник, построенный в Эстонии и спроектированный с учетом особенностей плавания в местных прибрежных водах.

Судно было отреставрировано в 2012 году, и с тех пор плавало за границей.

Возвращение в Летную гавань означает, что с историческим парусником теперь можно будет ознакомиться и в Эстонии.

Общество Rewali Purjelaevaühing также планирует организовывать на паруснике развлекательные поездки и другие мероприятия, в основном в летний сезон.

По словам члена правления Морского музея Эстонии Урмаса Дрезена парусник Hoppet станет удачным дополнением к следующей большой выставке, которая будет называться "100 лет под килем. История Эстонии в кораблях, 1918-2018".

Редактор: Андрей Крашевский



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