В Нарвском замке открылась выставка фоторабот "Воспоминания о Кренгольме" ({{commentsTotal}})
На седьмом этаже башни Нарвского замка состоялось открытие фотовыставки эстонского фотографа Филиппа Соловьева "Воспоминания о Кренгольме", передает "Актуальная камера".
В течение двух лет Филипп снимал территорию Кренгольмской мануфактуры и беседовал с ее бывшими сотрудниками, изучая не только нынешнее состояние фабрики, но и истории людей, которые работали на ней в разное время.
На выставке представлен результат проделанной автором работы. Пустые цеха, застывшие башни фабричных зданий, и множество портретов людей, поделившихся своими воспоминаниями и рассказами о дальнейшей судьбе.
Как считает автор, если само производство вернуть в Нарву уже невозможно, то сохранить память о нем в виде фотографий вполне по силам.
Редактор: Надежда Берсенёва