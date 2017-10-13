В Нарвском замке открылась выставка фоторабот "Воспоминания о Кренгольме"

В течение двух лет Филипп снимал территорию Кренгольмской мануфактуры и беседовал с ее бывшими сотрудниками, изучая не только нынешнее состояние фабрики, но и истории людей, которые работали на ней в разное время.

На выставке представлен результат проделанной автором работы. Пустые цеха, застывшие башни фабричных зданий, и множество портретов людей, поделившихся своими воспоминаниями и рассказами о дальнейшей судьбе.

Как считает автор, если само производство вернуть в Нарву уже невозможно, то сохранить память о нем в виде фотографий вполне по силам.