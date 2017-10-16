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Столкновение с лосем обошлось в 22 000 евро ({{commentsTotal}})

Эстония
Лось. Конкурс
Лось. Конкурс "Бескровная охота". Автор: Марье Ару/RMK
Эстония

В текущем году самый большой ущерб, возмещенный после столкновения автомобиля с диким животным достигает 22 115 евро, сообщили в If Kindlustus. Авария произошла в Рапламаа, когда перед машиной выпрыгнул лось. Автомобиль 2017 года отправился на списание.

В 2017 году страховщикам сообщали о наездах на внезапно выбежавших на дорогу диких животных 617 раз, возмещения за них достигают 1,3 миллиона евро. Средний такой ущерб – 2174 евро. Дорожное страхование не покрывает ремонт автомобиля после подобного происшествия, для этого должно быть заключено страхование каско.

Больше всего в этом году дикие животные попадали под машины в Харьюмаа (122 раза), Тартумаа (78 раз), Сааремаа (74 раза) и Пярнумаа (67 раз). Меньше всего столкновений с дикими животными зарегистрировано в Ярвамаа (51 ущерб) и Хийумаа (39 ущерба).

В последние недели случаи столкновения с дикими животными участились

Осенью у лосей и оленей начинается гон, а также на них открывается сезон охоты.

Водителям рекомендуют выбирать соответствующую погодным и дорожным условиям скорость движения и серьезно относиться к дорожным знакам, предупреждающим о диких животных. Для лучшей видимости фары и лобовое стекло должны быть чистыми и целыми, без трещин и царапин. Также правильное положение сиденья обеспечивает лучший контроль при управлении автомобилем и помогает при необходимости быстро среагировать.

Увидев на дороге животное, важно не пугать его сигналом, а снизить скорость, включить аварийные сигналы и подождать, пока животное уйдет с дороги.

В прошлом году клиенты If сообщили о 833 случаях ущерба по страхованию каско, связанных с дикими животными, большая часть из них в весенние и осенние месяцы.

Что делать после наезда на дикое животное?

Включите аварийные сигналы автомобиля и оцените ситуацию.

Если в аварии пострадали люди, то позвоните для получения помощи на номер экстренной службы 112.

О пострадавшем или погибшем, а также убежавшем в лес животном, т.к. оно может быть ранено, сообщите в Инспекцию окружающей среды по номеру 1313.

Если автомобиль тоже пострадал, зафиксируйте случай в полиции, позвонив по номеру 112.

При возможности сфотографируйте место происшествия для упрощения дальнейшего делопроизводства.

Сообщите своему страховому обществу об ущербе.

Редактор: Ирина Киреева

дтплось


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