Полиция обнаружила нарушения в каждом третьем проверенном грузовике

Каждый третий водитель грузового автотранспорта или само транспортное средство нарушают те или иные установленные правила.

Об этом в пятницу, 20 октября, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры по результатам нескольких рейдов, которые на прошлой неделе совместно провели Департамент полиции и погранохраны, Департамент шоссейных дорог и Налогово-таможенный департамент.

По словам начальника группы дорожного движения из центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханно Вийбуса, большинство проверенных грузовиков были в порядке.

"Нарушения или недостатки были выявлены примерно у каждого третьего водителя или грузового автомобиля. Больше всего нарушались правила продолжительности рабочего времени и времени отдыха. Все усталые водители представляют опасность, единственная разница в потенциальном вреде, который водитель может причинить своим транспортным средством", - сказал Вийбус.

Он добавил, что около десяти грузовиков превысили допустимую массу, а у пяти не был безопасно закреплен груз.

По словам и.о. главы таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Тийта Кылувере, в десяти грузовиках также были обнаружены следы использования специального дизельного топлива, которым с 2015 года разрешается заправлять только используемые в сельском хозяйстве трактора и комбайны, а также рыболовецкие суда.

С 1 июля за такое нарушение предусмотрен не только штраф, но и обязанность уплатить разницу в ставке топливного акциза.

В общей сложности было проверено более 200 транспортных средств, включая 174 тяжелых грузовика, 65 легковых автомобилей и восемь тракторов.

На погранпереходах были выявлены четыре случая манипулирования показаниями одометра и один случай использования неправильной карты. На внеочередной техосмотр направили 16 грузовиков и три легковых автомобиля.