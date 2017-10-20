Проект 23-летнего уроженца Эстонии выиграл престижный стартап-баттл в Сингапуре

Выходец из Эстонии, 23-летний IT-предприниматель Аким Архипов, живущий в Сингапуре, выиграл международный стартап-баттл Slush — его уникальный проект онлайн-верификации клиентов BAASIS ID обошел 500 команд, принявших участие в конкурсе.

Архипов учился в Англии на факультете банковского дела и финансов, что и стало предпосылкой для начала пути в банковской сфере, - рассказал уроженец Эстонии в интервью "Кофе+".

"Когда я работал в отделе рисков, пришло понимание, что есть необходимость создания проекта для сохранения персональных данных", - рассказал предприниматель.

BAASIS ID – уникальный проект онлайн-верификации клиентов на базе популярного в наши дни блокчейна.

По словам Архипова, блокчейн — это инфраструктура для хранения данных. При этом вся информация максимально защищена и ее невозможно удалить из системы.

"Человек заполняет определенные формы, заливает туда свои персональные данные — паспорт или ИД-карту, снимает свое лицо на видео — и таким образом дает разрешение пользоваться информацией третьим структурам, например, банкам или финансовым организациям", - пояснил он.

Автор проекта подчеркнул, что доступом к своим данным может управлять только сам пользователь — в любой момент можно открыть доступ к своим данным для третьих лиц или же наоборот — ограничить его.

"Например, если я хочу зарегистрироваться в каком-либо банке, то я предоставляю ему свои данные и осведомляю, что только он может пользоваться этими данными. А в момент, когда уходишь из банка, то доступ можно удалить", - рассказал Архипов.

Slush – масштабная организация с головной конторой в Хельсинки. В Сингапуре прошло главное мероприятие, где из 500 команд проект Архипова посчитали лучшим.

По словам предпринимателя, проект и сейчас окупается и приносит прибыль, но для дальнейшего роста необходимы дополнительные средства. А победа на конкурсе дала проекту новые возможности для дальнейшего развития.

"С несколькими сингапурскими и китайскими инвесторами мы сейчас проходим полную проверку компании от финансового до ИТ-аудита", - рассказал Архипов.

Предприниматель также рассказал, почему предпочел Сингапур Эстонии.

"Переместиться в Сингапур и Юго-Восточную Азию — это было наше бизнес-стратегическое решение, так как законы ИТ-сферы там только зарождаются. Мы работаем с открытыми и персональными данными, и местные законы дают больше возможностей продвигать наши идеи", - пояснил он, добавив, что у его компании в числе прочих есть и команда ИТ-специалистов в Эстонии.