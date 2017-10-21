Музей природы: осенью кормить перелетных птиц нельзя

Музей природы напоминает, что осенью по целому ряду причин нельзя кормить перелетных птиц, потому что благие намерения человека могут привести к гибели пернатых.

Особенно важно воздерживаться от кормления птиц, включая уток и лебедей в черте города, непосредственно перед миграцией, хотя и в другие сезоны это наносит вред водоемам и здоровью птиц.

Во-первых, дополнительная пища препятствует миграции, удерживая птиц в местах, где водоемы полностью замерзают. В таком случае питание птиц начинает полностью зависеть от человека, и они могут начать голодать, замерзать и умирать.

Если перелетные птицы перестают мигрировать, они становятся слабее. Предлагаемая человеком пища не является для них естественным источником питания, негативно влияет на физиологию и инстинкты птиц. Поскольку птиц в основном кормят белым хлебом, это может вызывать у них проблемы с пищеварением и повреждать печень.

Кроме того, неправильное питание может вызывать заболевания, в том числе приводящие к нарушениям в развитии крыльев. В результате, птицы могут утратить способность нормально летать.

Большие скопления птиц у мест кормления создают благоприятные условия для распространения инфекционных заболеваний.

Наконец, кормление птиц нарушает естественный природный баланс в водоемах, привлекает грызунов и способствует бурному росту бактерий и водорослей.