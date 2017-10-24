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Александр Ефимов и Антс Кутти претендуют на место председателя городского собрания Нарвы ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Скоро начнет работу новое городского собрание Нарвы.
Скоро начнет работу новое городского собрание Нарвы. Автор: ERR
Ида-Вирумаа

Первое заседание Нарвского городского собрания состоится 26 октября. Депутаты будут выбирать председателя законодательного органа и его заместителей. На место главы горсобрания претендуют: от избирательного союза "Наша Нарва" - Антс Кутти, от центристов — Александр Ефимов.

Избирательная комиссия Нарвы утвердила состав городского собрания 23 октября. Прошедшие в городское собрание депутаты уже провели встречи и договорились, кого они будут выдвигать на место председателя городского собрания.

По словам лидера центристов Алексея Воронова, официальное собрание фракции состоится 24 октября. Прежние встречи были неофициальными. "Мы регулярно встречаемся и что-то обсуждаем. Официально все будет известно завтра, 25 октября".

По информации портала rus.err.ee, на неофициальной встрече на место председателя городского собрания центристы предложили Александра Ефимова.

Во фракцию центристов пока не вошли Михаил Стальнухин, которого не было на неформальной встрече, и Алексей Мяги, который не подписал документ об учреждении фракции. Фракцию возглавит Алексей Воронов.

Избирательный союз "Наша Нарва", по словам его лидера Катри Райк, на место председателя городского собрания выдвигает Антса Кутти. "У него есть опыт работы в городском собрании. Он активный и разумный человек, имеющий соответствующее образование, знает три языка. И, что немаловажно, он честный человек. Антс сможет достойно представлять Нарву".

Райк добавила, что их фракция предложит отказаться от должности заместителей председателя городского собрания, потому что практической пользы от этих должностей для города нет, это больше похоже на выплату дополнительных денег определенным людям. 

Надеется Райк, что что правящая партия отдаст оппозиции ревизионную комиссию, как это сделано в других самоуправлениях Эстонии.

Оппозиционную фракцию возглавит Катри Райк, ее помощниками будут Сергей Горлач и Антс Кутти.

С центристами, представляющими большинство, по словам Райк, никаких переговоров не было, однако были обсуждения темы образования с Михаилом Стальнухиным. "Ни Стальнухин, ни Мяги не изъявляли желания присоединиться к нашей фракции, поэтому они, возможно, пока останутся вне фракций".

Редактор: Артур Тооман



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