В Нарве при падении с приставной лестницы тяжело пострадал рабочий ({{commentsTotal}})
Вечером 24 октября 61-летний мужчина, выполняя рабочие обязанности, упал с приставной лестницы, получив тяжелые травмы. Мужчину отвезли в больницу.
По данным Идаской префектуры, несчастный случай произошел в 16:10 на улице Кадастику в Нарве (эта улица проходит через промзоны города - от района Кренгольм до нарвских промпарков - прим. ред.).
По факту несчастного случая на производстве полиция начала расследование по статье несоблюдение правил техники безопасности, повлекшее за собой тяжелое увечье.
Редактор: Артур Тооман