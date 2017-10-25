В Нарве при падении с приставной лестницы тяжело пострадал рабочий

По данным Идаской префектуры, несчастный случай произошел в 16:10 на улице Кадастику в Нарве (эта улица проходит через промзоны города - от района Кренгольм до нарвских промпарков - прим. ред.).

По факту несчастного случая на производстве полиция начала расследование по статье несоблюдение правил техники безопасности, повлекшее за собой тяжелое увечье.