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Симсон планирует повысить стоимость железнодорожных билетов ({{commentsTotal}})

Экономика
В поезде Таллинн-Пярну.
В поезде Таллинн-Пярну. Автор: Postimees/Scanpix
Экономика

Министр экономики Кадри Симсон представила во вторник Министерству финансов на согласование постановление, на основе которого стоимость билетов в электричках и дизельных поездах вырастет в среднем на 3-5%.

Согласно постановлению, в железнодорожном сообщении увеличится как стоимость километра, так и максимальная цена билета. Билет в первой зоне подорожает с 1,20 до 1,30 евро, а стоимость поездки через несколько зон вырастет на 20 центов, передает ERR Uudised.

При этом в постановлении отмечается, что на скоростных маршрутах разрешено повысить стоимость билетов почти наполовину. Кроме того, повысить стоимость билетов до 50% разрешено и для пассажиров первого класса дизельных поездов.

В пояснительной записке постановления значится, что в зависимости от спроса объемы перевозок железнодорожных предприятий увеличиваются, что в свою очередь означает увеличение расходов и необходимость повысить стоимость билетов.

Сейчас действуют расценки, установленные Министерством экономики и коммуникаций в 2015 году.

В случае применения постановления и повышения стоимость билетов, дополнительные доходы вырастут приблизительно на 600 000 евро. По планам, постановление вступит в силу с 10 декабря 2017 года.

Редактор: Ирина Киреева

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