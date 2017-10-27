"Левадия" сыграла по нулям с нарвским "Трансом" и практически лишилась шансов на чемпионство

В стартовом матче предпоследнего тура чемпионата Эстонии по футболу таллиннская "Левадия" на выезде поделила очки с нарвским "Трансом" - 0:0.

"Левадия" за тур до финиша набрала 83 очка и на три балла отстает от лидирующей "Флоры", у которой еще есть матч в запасе.

"Транс", который неделю назад проиграл "Флоре" со счетом 0:7, с 45 очками уже давно гарантировал себе пятое место.

Уже завтра "Флора" может обеспечить чемпионский титул. Для этого подопечным Арно Пайперса достаточно будет сыграть вничью в домашнем поединке с тартуской "Таммекой". Поединок начнется в 19:00 на "А. Ле Кок Арене".

В субботу пройдут еще три матча 35-го тура: "Калев" Силламяэ - "Пайде", "Вапрус" - "Инфонет", "Тулевик" - "Нымме Калью".