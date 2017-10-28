В центре инноваций ТТУ создают умную сумку, которая не забудет ключи и телефон

В центре инноваций и предпринимательства ТТУ проходит хакатон Tehnohack. Это форум, где разрабатывают прототипы в области умных технологий. К вечеру воскресенья участники представят свои изобретения уже в изделиях, передает "Актуальная камера".

Форум разработчиков Tehnohack в самом разгаре. В эти минуты в таллиннском центре инноваций и предпринимательства Mektory в жизнь претворяются креативные и передовые технические идеи.

"Это мероприятие, на котором каждый может представить какую-то идею. Со своей стороны мы предоставляем 26 высококвалифицированных менторов, из них – 12 с докторской степенью", – сказал руководитель НКО Skeemipesa Хейго Мылдер.

Одна из команд трудится над созданием так называемой умной сумки. Ее интеллект будет заключен в биконе – маленьком датчике, оснащенном технологией Bluetooth Low Energy. Датчик будет передавать сигнал мобильному телефону, на котором будет уставлено приложение, отвечающее за содержимое сумки. Ее счастливый обладатель при всем желании не сможет забыть дома ключи или телефон.

"Это не просто сумка, в которой носят вещи, она еще подсказывает, что положить и очень сильно обижается и ругается, если хозяин забыл что-то очень важное", – пояснила руководитель фонда Prototron Яна Павленкова.

В числе других проектов форума – умная шапка, предупреждающая владельца о том, что на светофоре горит красный; воздушный шар, который вскоре отправится в космос и многое другое. Все эти, а также многие другие предметы, напоминающие реквизиты из народных сказок, будут готовы к вечеру воскресенья.