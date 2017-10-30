СМИ: в Швеции бывшего министра финансов Эстонии подозревают в педофилии

Проживающего в Швеции бывшего министра финансов Эстонии Мадиса Ююрике подозревают в педофилии и насильственных действиях в отношении своей предполагаемой жертвы.

Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Postimees, отмечая, что сам Ююрике отвергает выдвигаемые жертвой обвинения в своей адрес, называя их ложью.

Мадис Ююрике является зарубежным эстонцем, имеющим особые заслуги перед Эстонией в деле построения ее экономики в период после восстановления независимости.

В 1992-1994 годах он занимал пост министра финансов Эстонии, позднее был советником премьер-министра.

Полиция Стокгольма приняла от жертвы заявление, однако пока неизвестно, началось ли уголовное расследование.

Сам Мадис Ююрике утверждает, что полиция его не допрашивала, а он сам подал в полицию жалобу на молодого человека, обвинив его в клевете и лжи.