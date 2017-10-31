Лавров упрекнул Эстонию: в рамках председательства нет российско-европейских встреч

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 октября провел ежегодную встречу с представителями крупнейших европейских компаний, ведущих бизнес в России. Одной из основных тем стали отношения России и Евросоюза – глава российской дипломатии попытался объяснить западным бизнесменам позицию Москвы в отношении антироссийских санкций, передает "Актуальная камера".

По мнению Сергея Лаврова, нынешние проблемы в российско-европейских отношениях выгодны в первую очередь Соединенным Штатам.

"Под предлогом борьбы с российской угрозой в Вашингтоне стремятся не только подлатать так называемую "трансатлантическую солидарность", не только заставить европейцев повысить расходы на оборону, но и продвинуть свои экономические и политические позиции в Европе, потеснить наши с вами совместные проекты и в энергетике, потеснить Россию на рынке вооружений – на что направлена последняя порция санкций, которая была обнародована", – сказал Лавров.

Западные бизнесмены, работающие с Россией, являются объективными союзниками Москвы в деле снятия санкций.

"Когда Запад впервые вводил санкции (после Крыма, затем после Донбасса), тогда в Германии я читал полемику, где бизнес призывал правительство не путать экономику и политику. Но тогда канцлер заявила, что в этом конкретном случае политика должна доминировать над экономикой. То есть, это сознательное принесение в жертву экономических интересов", – отметил Лавров.

Попутно Сергей Лавров упрекнул Эстонию в том, что в программе ее председательства в Совете ЕС не запланировано российско-европейских встреч, посвященных, например, борьбе с терроризмом и наркотрафиком. Комментарий посла Эстонии последовал незамедлительно.

"Если говорить, например, о состоявшихся в последнее время неформальных и нерегулярных обсуждениях темы терроризма, то это, конечно не то, что государство-председатель может поставить в повестку дня. Это неофициальный формат, в котором участвуют российский МИД, высокий представитель по внешней политике и внешнеполитическая служба ЕС. И вопрос том, когда состоится следующая встреча, решает не государство-председатель", – пояснил посол Эстонии в России Арти Хильпус.

По словам присутствовавших на встрече бизнесменов, санкции – не главная проблема для них.

"За последние несколько лет экономическая ситуация внутри России была, наверное, главной проблемой для иностранных компаний. Санкции играют роль, но европейские компании уже привыкли к этим санкциям. Они работают под санкционным режимом, ну и продолжают свою работу в России и с Россией", – сказал глава Ассоциации европейского бизнеса в России Франк Шауфф.

За последний год товарооборот между Россией и Евросоюзом вырос на 25%. Однако этому росту предшествовал более чем двукратный спад в течение двух лет.