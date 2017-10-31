Студенты нашли в кратере Каали на Сааремаа рекордно большой в Эстонии обломок метеорита

Ученые Тартуского университета подтвердили, что найденный летом на Сааремаа в кратере Каали обломок является осколком метеорита, упавшего на Землю более 3500 лет назад, передает "Актуальная камера".

Найденные этим летом в ходе раскопок каменные куски в метеоритном кратере Каали оказались обломками метеорита, упавшего на остров Сааремаа. Самый большой осколок метеорита весит почти 400 г.

Предыдущие находки в кратере Каали были намного меньше – самый крупный кусок метеорита весил не более 22 г.

"В ходе практических работ студенты нашли обломки метеоритов, что стало совершенной неожиданностью. Мы не ожидали найти что-то подобное, ведь в метеоритном кратере Каали раньше ничего подобного не находили", – сказал профессор геолого-минералогических наук Тартуского университета Калле Кирсимяэ.

То, что найденные куски являются обломками метеорита, подтверждает их состав. Самый крупный кусок обломка назвали Матеушем в честь нашедшего его польского докторанта.

Новым домом для куска метеорита станет Музей природы Тартуского университета.

"Все обломки метеоритов, которые находят в мире, очень важны, потому что на их основе изучается возраст Земли и делаются новые открытия. А это как-никак самая большая находка в Эстонии и очень значимое событие", – отметила главный хранитель фондов Музея природы Тартуского университета Маре Исакар.

Самый большой метеоритный обломок из кратера Каали будет выставлен на постоянную экспозицию в Музее природы Тартуского университета в начале нового года.