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Бюро обслуживания полиции приостановили обновление ID-карт из-за сбоя в системе ({{commentsTotal}})

Эстония
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Обновление ID-карт работает только в хаапсалуском и йыхвиском бюро обслуживания.
Обновление ID-карт работает только в хаапсалуском и йыхвиском бюро обслуживания. Автор: ERR
Эстония

В субботу утром отказала система обновления сертификатов ID-карт в большинстве бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны (ДПП), в связи с чем обновление ID-карт в полиции в настоящее время не осуществляется. В течение часа работоспособность системы в нескольких бюро была восстановлена.

Об этом в субботу, 4 ноября, сообщила пресс-служба ДПП.

В сообщении уточнялось, что обновление ID-карт работает только в бюро обслуживания в Йыхви и Хаапсалу. К 12:00 обновление ID-карт также возобновилось в Пылва, бюро Пинна и Таммсааре (Таллинн), Пярну, Рапла и Пайде и Нарве.

Таким образом, клиентов пока не могут обслуживать бюро обслуживания в Тарту, Раквере, Йыгева, Выру, Вильянди, Валга, Курессааре и Кярдла.

В полиции пообещали сообщать сразу, как только проблема будет устранена. Владельцев уязвимых ID-карт просят не приходить для обновления сертификатов в бюро обслуживания, в которых обновление сертификатов не работает.

"Просим для обновления карт сейчас в бюро обслуживания не приходить. Центр развития инфотехнологии министерства внутренних дел (SMIT) занимается этой проблемой, и мы сообщим дополнительную информацию при первой возможности", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в связи с решением приостановить действие необновленных сертификатов уязвимых ID-карт в ночь на 4 ноября, бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны по всей Эстонии будут открыты в субботу и воскресенье с 10 до 15 часов.

В выходные в бюро возможно только обновить сертификаты, активировать Mobiil-ID или получить новые документы.

Сообщение о сбое в системе поступило примерно через час после открытия бюро обслуживания в субботу.

Редактор: Андрей Крашевский



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