Центристская партия поддержит кандидатуру Алексея Евграфова в вице-мэры Нарвы

Центристская фракция в нарвском горсобрании на заседании в понедельник согласовала новую структуру городской управы и кандидатуры ее членов, которые будут предложены на утверждение нарвскому горсобранию.

Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщил корреспонденту портала rus.err.ee глава фракции Центристской партии Алексей Воронов.

Если до сих пор в состав исполнительного органа самоуправления под руководством мэра Тармо Таммисте входили два вице-мэра и два члена городской управы, то уже в ближайшее время ставка одного заместителя мэра будет упразднена, а вот количество членов управы увеличится до трех человек.

На пост вице-мэра будет предложена кандидатура Алексея Евграфова, который возглавит Департамент городского хозяйства. Членами горуправы должны стать нынешняя заведующая отделом культуры Виктория Лутус, глава финансового департамента Елена Голубева и главврач Нарвы Андрей Антонов.

Лутус будет курировать в горуправе отдел культуры, Голубева - финансовый департамент, а Антонов - социальный департамент.

Нынешний вице-мэр Нарвы по социальным вопросам Татьяна Пацановская возглавит социальный департамент, подтвердил Воронов.

По его словам, в пользу выдвижения бизнесмена Евграфова на пост вице-мэра говорят хорошие рекомендации, высшее образование по административному управлению и необходимость в молодых и активных чиновниках.

"Человек он в городе известный, его рекомендовали с положительной стороны. Нужна свежая кровь, свежие силы", - сказал Воронов.

Ранее глава центристской фракции пояснил, что упразднение ставки одного вице-мэра позволит сэкономить около 30 000 евро в год.

Изменения в структуре горуправы депутаты Нарвского городского собрания обсудят на своей следующей сессии, назначенной на 7 ноября.

Ранее городская оппозиция критиковала нарвские власти за то, что функции вице-мэров совпадают с задачами, которые входят в обязанности глав департаментов и руководителей отделов.