Служебный пес Начо спас жизнь разыскиваемой в Ида-Вирумаа девушке

Служебный пес Идаской префектуры помог найти в лесу девушку и спасти ей жизнь.

Во вторник вечером около 21:30 полиция получила тревожное сообщение, что в Ида-Вирумаа из дома ушла девушка, чья жизнь может быть в опасности из-за состояния здоровья. Полиция незамедлительно начала поиски девушки, ключевую роль сыграл служебный пес Начо.

К поискам пропавшей были подключены старший кинолог Идаской префектуры Рауль Бамберг и служебная собака Начо. "Хотя в данном районе было очень много следов, которые могли запутать собаку, Начо взял след и уже через 15 минут после того, как собака начала поиски, мы нашли в лесу девушку переохлажденном состоянии", – рассказал Бамберг.

Руководитель Йыхвиского отделения полиции Калле Куузик пояснил, что в ситуации, когда жизнь человека может быть в опасности, счет идет на секунды.

"В такой ситуации дорога каждая минута и каждая секунда. Когда мы получаем сообщение о нуждающемся в помощи человеке, начинается гонка со временем, ведь наша цель – найти человека живым. От всего сердца благодарю Рауля и Начо, которые нашли человека за считанные минуты. Они спасли жизнь", – сказал Куузик.

Начо – 5-летняя бельгийская овчарка, которая служит в Раквереском отделении полиции с весны 2012 года. Кроме патрульной службы Начо умеет также искать наркотические средства. Начо показывал прекрасные результаты на соревнованиях служебных собак, особенно в послушании.

Начо и Рауль знакомы многим детям – они частые гости в школах и на детских мероприятиях, на которых Начо показывает свои умения.