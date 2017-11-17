Осиновский: политика гражданства полностью провалилась

"Мы должны признать, что сегодняшняя политика гражданства, которая была в Эстонии, полностью потерпела неудачу. Она провалилась потому что мы говорим, что у нас есть 100 000 человек, у которых родной язык - русский, и которые получили гражданство Эстонии. И это хорошо", - сказал глава соцдемов.

"Но посмотрим на то, что еще происходит в это же время. Около 100 000 человек взяли российское гражданство. И теперь мы говорим о безопасности. Говорят, что Россия сама виновата, что выдала им паспорта. Друзья, но мы не влияем на политику гражданства другой страны", - добавил он.

По словам Осиновского, забывают говорить и о том, что мы сами можем повлиять на то, как наши люди будут вести себя в Эстонии, станут они скорее гражданами Эстонии или гражданами других стран.

Затем Осиновский обратил внимание на темпы натурализации и признал, что в первые годы после восстановления независимости этот темп был высоким, поскольку у большинства людей были сильные стимулы на рынке труда.

"Эти люди получили гражданство. Сегодняшний темп натурализации, если исключить несовершеннолетних, в принципе равен нулю. И он был равен нулю с 2007 года", - подчеркнул он.

"Это означает, что эта проблема будет решена, как сказал бывший министр внутренних дел [Кен-Марти], Вахер, она умрет. Так и есть, это правда. Но если мы рассматриваем это как решение, то нам придется ждать еще 50 лет", - сказал Осиновский.

По его словам, Эстония может сделать один важный шаг и сказать, что все родившиеся в Эстонии дети, дети жителей Эстонии, являются гражданами Эстонии. "В коалиционном соглашении было записано предоставлять детям гражданство, но потом у IRL появился новый лидер и теперь этого не будет".

Говоря о возможности выбора, Осиновский сказал, что от рождавшихся в 19-м веке детей ожидали лояльного отношения, но никто не заключал никаких договоров.

"Я родился здесь, я стал гражданином по своей матери, и никто не спрашивал меня, что я думаю об этой стране. Как и не спрашивают у миллиона людей. Миллионов людей не спрашивают, что они думают об этой стране, но некоторых - спрашивают. Это очень важный факт, который нужно иметь в виду".

В пятницу в Таллинне проходила международная конференция на тему интеграции "Чувство единства в многонациональном обществе: роль культуры, СМИ и гражданского общества". В программе конференции - дебаты представителей четырех крупнейших политических сил, наблюдать за которыми можно было и на портале rus.err.ee.

В обсуждении принимали участие Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия), Йоко Алендер (Партия реформ), Михаил Кылварт (Центристская партия), Виктория Ладынская (Союз Отечества и Res Publica). Первоначально в дебатах должен был принять участие и Мартин Хельме (Эстонская консервативная народная партия), однако он на дебаты не пришел.

Полностью посмотреть конференцию можно здесь