В матче за Суперкубок Эстонии "Инфонет" разгромил "Флору" со счетом 5:0

Спорт

На 18-й минуте Владимир Авилов вывел "Инфонет" вперед, а через пять минут Роман Собченко, в свое время выступавший за "Флору", удвоил преимущество. Во втором тайме Сергей Тумасян довел счет до крупного. Вышедший на замену Альберт Проза в течение двух минут сделал дубль и установил окончательный результат.

Для "Инфонета", который впервые стал чемпионом, этот матч за Суперкубок стал первым в истории клуба, а "Флора", которую в январе возглавил голландец Арно Пайперс, вышла на поле в ранге обладателя трофея. Год назад в аналогичном матче зелено-белые разгромили "Нымме Калью" со счетом 3:0, один из голов забил игравший тогда за "Флору" Проза.

Рекордный для суперкубков страны результат 5:0 был впервые зафиксирован в 2015 году, когда "Левадия" взяла верх над "Сантосом" из первой лиги.

ВИДЕО ГОЛОВ: