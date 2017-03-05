Сергей Шнуров: ненормативная лексика нужна в русском языке так же, как и запятые

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров отныне не только музыкант, но и модный художник, развивающий собственное направление в искусстве — брендреализм. В интервью телеканалу ETV+ Шнуров отметил, что суть этого направления заключается в том, что завышенная стоимость вещей — это во многом продукт манипуляций.

В феврале этого года в Санкт-Петербурге открылась выставка Сергея Шнурова под названием "Ретроспектива брендреализма". Музыкант отметил, что не собирается оставлять музыку ради искусства, а экспозиция — это всего лишь одна из форм его самовыражения.

Шнуров не приписывает себя к великим художникам и признает, что для него в этом деле на первом месте стоит коммерческая сторона.

"Традиция искусства такова, что оно либо религиозное, либо на продажу. Я принадлежу ко второму", - говорит музыкант.

Рассуждая о ненормативной лексике, используемой в его песнях, Шнуров отметил, что она необходима людям, которые говорят на русском языке, так же как и запятые.

"Я не знаю, для чего нужны запятые — это такой язык. И если такие слова и такие возможности существуют, то я ими пользуюсь", - добавил он.

Совсем скоро начнется мировой тур группировки "Ленинград", в рамках которого Шнуров выступит в том числе и в Таллинне.

Полностью интервью корреспондента ETV+ Евгения Завадского с Сергеем Шнуровым смотрите на видео.