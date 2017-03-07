Женщины-депутаты Маардуского горсобрания получат по 100 евро в честь 8 марта

На прошлой неделе Маардуское горсобрание приняло решение премировать женщин-депутатов по случаю Международного женского дня, который празднуется 8 марта.

Предложение сделал вице-председатель горсобрания Павел Куусик (Центристская фракция). Его поддержали депутаты Антс Раудла (фракция Маардуского избирательного союза) и Лео Реппонен (Центристская фракция).

За решение проголосовали 9 депутатов-мужчин. 10 депутатов-женщин в голосовании участия не принимали. Еще два депутата на заседании отстутствовали.

Согласно решению Маардуского горсобрания номер 259 от 28 февраля 2016 года, премию в размере 100 евро получат все 10 депутатов-женщин: Инга Кирмйыэ, Нина Нечаева, Эрика Тиганик, Маргарита Герамымива, Лариса Войтко, Лидия Боднар, Любовь Ленская, Тюйне Николаева, Галина Попова и Эльвира Пийскоппель.