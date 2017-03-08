Не дождавшись ответа правительства, Нарвская школа для взрослых перешла на систему 60/40

Пока в Эстонии бурно обсуждается вопрос об экспериментальном исключении для трех-четырех русских гимназий Эстонии, которым на определенных условиях разрешат вернуть стопроцентное преподавание на русском языке, о Нарвской школе для взрослых забыли. Несмотря на то, что школа просила правительство учесть ее специфику и разрешить сохранить преподавание большей части предметов на русском языке, ее ходатайство было оставлено без ответа. Теперь, как требует закон, школа переходит на эстонский язык обучения.

Городская управа Нарвы 8 марта утвердила изменения в уставе Нарвской школы для взрослых. Теперь эта школа, как и все остальные школы Эстонии, стала школой с эстонским языком обучения, где не менее 60% предметов должно преподаваться на госязыке.

В 2011 году, во время перехода русских гимназий на систему 60/40, эта нарвская школа получила от правительства Эстонии временную отсрочку на пять лет. Отсрочка закончилась 1 сентября 2016 года. Однако школа через попечительский совет и местные власти просила у правительства сделать для нее исключение — разрешить сохранить преподавание 60% предметов на русском языке. Исключение школа просила, потому что ее ученики - взрослые люди, не закончившие ранее школу, в том числе и из-за незнания эстонского языка, но решившие все-таки получить аттестат о среднем образовании после длительного перерыва в учебе, в большинстве своем не владеют эстонским языком. Однако ответа правительства на просьбу школы не последовало.

"Мы не можем расценивать молчание правительства, как основание для продолжения преподавания большинства предметов на русском языке. Поэтому решено внести в устав изменение, что в школе преподавание идет на эстонском языке, как того требует закон. Это сделано, чтобы у выпускников впоследствии не было проблем с аттестатами", - пояснила порталу rus.err.ee директор школы Елена Каврус.

По словам председателя горсобрания Нарвы и члена попечительского совета школы для взрослых Александра Ефимова, школе очень сложно выполнять требование закона о системе 60/40, поскольку многие ученики не владеют эстонским языком. "Мы не просили правительство сохранить преподавание всех предметов на русском языке, мы хотели, чтобы нам разрешили оставить 60% предметов на русском и 40% - на эстонском. Обусловлена эта просьба была тем, что в школе есть своя специфика: в отличие от других гимназий, в школе для взрослых меньше предметов по выбору, за счет которых можно обеспечить необходимый по закону процент преподавания на эстонском языке. Это означает, что здесь невозможно сохранить преподавание самых важных предметов на русском языке. А поскольку у многих учеников был большой перерыв в учебе, и знания эстонского языка у них слабые, усваивать программу по основным предметам на неродном языке для них очень сложно".

В начале февраля в Нарву приезжала новый министр образования Майлис Репс, где она встречалась с местными властями. Судя по информации в СМИ, в приграничном городе министр и руководители города разговаривали на тему госгимназий, о школе для взрослых речи не шло.

"Я напомнил министру о ходатайстве школы для взрослых, но этот вопрос не обсуждался и конкретного ответа от министра не было", - сказал Ефимов. Он добавил, что больше всего разговоров было по теме возвращения преподавания на русском языке в гимназии при условии сдачи экзамена по эстонскому на С1.

"На вариант с С1 я не подпишусь, - категорично заявила нашему журналисту Елена Каврус. - Нашим ученикам и сейчас сложно получить категорию В1, а с требованием С1 они просто не закончат школу". Она сожалеет, что в ходе обсуждения в правительственной коалиции экспериментального варианта с возвращением преподавания на русском языке в гимназии, все забыли про школу для взрослых.

На вопрос портала rus.err.ee, что Александр Ефимов, как председатель горсобрания Нарвы и член попечительского совета школы, собирается предпринять в данной ситуации, чиновник неуверенно ответил, что стоит напомнить правительству о ходатайстве школы. Однако добавил, что в вопросе обсуждения темы русских школ, несмотря на то, что в правительстве заседают его однопартийцы, видны определенные сложности и что у него нет прямого контакта с министром.

Тем не менее, очевидно, что для учеников школы по сути ничего не должно измениться. То есть формальности по системе 60/40 будут зафиксированы в документах, а преподавание будет вестись на удобном для них языке. Это вытекает из комментария директора школы Елены Каврус журналисту: "Я не запрещаю билингвальное обучение. Учителя могут и на эстонском, и на русском языке преподавать, на уроке можно использовать тексты, как на эстонском, так и на русском языке. Важно, чтобы ученики получили знания и закончили школу".

На отправленные в пресс-службу Министерства образования еще вчера вопросы с просьбой прокомментировать ситуацию, министерство обещало ответить 9 марта.

По данным государственного экзаменационного центра Innove SA, результаты выпускников Нарвской школы для взрослых по эстонскому языку с каждым годом улучшаются, однако в последние два года только треть учеников смогли успешно сдать экзамен по эстонскому языку на категорию В2 , то есть набрали не менее 60 баллов.

Результаты госэкзаменов по эстонскому языку в Нарвской школе для взрослых (средний балл):

2012 году - 36,7 балла

2013 год - 39,8 баллов

2014 года - 42,1 балл

2015 год - 49,9 баллов

2016 год - 51,5 баллов