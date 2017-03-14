Минюст хочет повысить зарплату прокурорам до уровня судей

Министерство юстиции направило сторонам на рассмотрение план законопроекта, согласно которому изменяются зарплаты и отпуска прокуроров так, что они станут сопоставимы с зарплатами и отпусками судей.

"Начиная с 2003 года действует политическая договоренность о том, что зарплата участвующего в судебном разбирательстве прокурора должна быть равна или, по крайней мере, сопоставима с уровнем заработной платы судьи", - сказал министр юстиции Урмас Рейнсалу.

По его словам, до сих пор это не удавалось выполнить, и, поэтому нынешние зарплаты не являются конкурентноспособными, что в свою очередь приводит к снижению качества труда.

Рейнсалу считает, что изменения в системе оплаты прокуроров будет гарантировать независимость, эффективность и стабильность, и, таким образом, баланс между различными ветвями власти.

"Предъявляемыме прокурорам требования и ограничения выше, чем для многих других государственных должностных лиц, поэтому и система оплаты также должна отвечать этим требованиям. Зарплаты прокуроров и судей сопоставимы, например, в Бельгии, Германии, Венгрии и ряде других стран в Европе", - отметил Рейнсалу.

В настоящее время ставки зарплаты прокуроров каждый год устанавливаются постановлением правительства. По оценке Министерства юстиции, такая система не гарантирует независимость прокуроров и различные принципы оплаты судей и прокуроров создают нестабильность, путаницу и увеличение административного бремени.

Поэтому Министерство юстиции хочет ввести зарплату прокуроров в закон о заработной плате высокопоставленных чиновников, что позволит в дальнейшем рассмотреть систему спецпенсий и для прокуроров.